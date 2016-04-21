أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بمقاومة السلطات عقب واقعة أمين شرطة الرحاب

Google+ Print
بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بمقاومة السلطات عقب واقعة أمين شرطة الرحاب بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بمقاومة السلطات عقب واقعة أمين شرطة الرحاب
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 10 متهمين بمقاومة السلطات واتلاف سيارتى شرطة وإسعاف، تجمهروا بمنطقة الرحاب عقب واقعة قتل أمين شرطة لبائع الشاى، وذلك بضمان محل إقامتهم.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم كل من "أحمد محمد محمود، مسعد لطفى سعد، محمد السعيد، دافع قنديل طلب، علاء صابر أحمد، حسام طارق حسن، رمضان عبد الله، محمد سيد على، على سيد عبدالكريم، عمر دافع قنديل" .

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، الذين احتجوا على واقعة القتل ورددوا هتافت ضد الداخلية، وأحيل المتهمون إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.


>- تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بقتل "بائع شاى" بالرحاب 15 يوما على ذمة القضية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365