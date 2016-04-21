بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بمقاومة السلطات عقب واقعة أمين شرطة الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 10 متهمين بمقاومة السلطات واتلاف سيارتى شرطة وإسعاف، تجمهروا بمنطقة الرحاب عقب واقعة قتل أمين شرطة لبائع الشاى، وذلك بضمان محل إقامتهم.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم كل من "أحمد محمد محمود، مسعد لطفى سعد، محمد السعيد، دافع قنديل طلب، علاء صابر أحمد، حسام طارق حسن، رمضان عبد الله، محمد سيد على، على سيد عبدالكريم، عمر دافع قنديل" .

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، الذين احتجوا على واقعة القتل ورددوا هتافت ضد الداخلية، وأحيل المتهمون إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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