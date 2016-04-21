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أوباما: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يعنى تجاهل أعمالها المزعزعة للاستقرار

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أوباما: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يعنى تجاهل أعمالها المزعزعة للاستقرار أوباما: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يعنى تجاهل أعمالها المزعزعة للاستقرار
قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية قائم منذ عقود، مؤكدًا أن دول الخليح تعاونت مع واشنطن بشكل مكثف فى محاربة الإرهاب، وأحرزنا تقدما فى سوريا والعراق ضد تنظيم داعش.

وأضاف الرئيس الأمريكى خلال مؤتمر صحفى على هامش القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة فى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار فى اليمن ساهم فى إطلاق عملية سلمية.

وحول الاتفاق النووى مع إيران، قال اوباما: إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يعنى تجاهل أعمالها المزعزعة للاستقرار.


>- أوباما: نواصل جهودنا لتكون منطقة الخليج خالية من السلاح النووى
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- أوباما: الولايات المتحدة ودول الخليج متحدون لتدمير تنظيم داعش الإرهابى
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مصر 365

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