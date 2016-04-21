السفير أحمد قطان يؤكد على عروبة الجولان ورفض سياسة الأمر الواقع من إسرائيل

أكد السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، دعم المملكة للشعب السورى والتصدى للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والإجراءات التصعيدية فى الجولان العربى السورى المحتل، مشددًا على عروبة تلك الأرض.

ودعا السفير قطان، فى كلمته اليوم أمام الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولى إلى التصدى بقوة للإجراءات الاسرائيلية التصعيدية التى ترفضها المملكة والدول العربية.

وقال السفير قطان إن الأزمة السورية ستظل مستمرة طالما استمر نظام بشار الأسد، لافتًا إلى أن الكيان الصهيونى استغل الأزمة السورية لفرض سياسة الأمر الواقع فى الجولان العربى السورى المحتل.

وشدد السفير قطان على عروبة الجولان السورى المحتل، مبينًا أن استمرار احتلاله يشكل تهديدًا للأمن والسلم فى المنطقة والعالم.

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