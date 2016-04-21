أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفير أحمد قطان يؤكد على عروبة الجولان ورفض سياسة الأمر الواقع من إسرائيل

Google+ Print
السفير أحمد قطان يؤكد على عروبة الجولان ورفض سياسة الأمر الواقع من إسرائيل السفير أحمد قطان يؤكد على عروبة الجولان ورفض سياسة الأمر الواقع من إسرائيل
أكد السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، دعم المملكة للشعب السورى والتصدى للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والإجراءات التصعيدية فى الجولان العربى السورى المحتل، مشددًا على عروبة تلك الأرض.

ودعا السفير قطان، فى كلمته اليوم أمام الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولى إلى التصدى بقوة للإجراءات الاسرائيلية التصعيدية التى ترفضها المملكة والدول العربية.

وقال السفير قطان إن الأزمة السورية ستظل مستمرة طالما استمر نظام بشار الأسد، لافتًا إلى أن الكيان الصهيونى استغل الأزمة السورية لفرض سياسة الأمر الواقع فى الجولان العربى السورى المحتل.

وشدد السفير قطان على عروبة الجولان السورى المحتل، مبينًا أن استمرار احتلاله يشكل تهديدًا للأمن والسلم فى المنطقة والعالم.


>بالصور..نتنياهو لـ بوتين: الجولان خط أحمر لإسرائيل ولا بد أن تظل جزءا منها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر