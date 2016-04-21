الكويت تعلن رفضها لإجراءات إسرائيل بشأن الجولان المحتل

أعلنت دولة الكويت اليوم، الخميس، رفضها للإجراءات الإسرائيلية بشأن الجولان المحتل مؤكدة دعمها صمود المواطنين العرب فى الجولان العربى السورى المحتل ومساندتهم فى تصديهم للاحتلال الإسرائيلى وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأراضيهم وهويتهم العربية.

جاء ذلك فى كلمة لمندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، فى الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين، الذى دعت إليه دولة الكويت للوقوف على الخطوة التصعيدية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بشأن عدم انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان العربى السورى.

وقال السفير البكر إن رئيس الوزراء الإسرائيلى يعتقد "واهما" إنه باستطاعته استغلال ما تمر به المنطقة من توتر وأزمات، مشيرا إلى قيام نتنياهو "لأول مرة" بعقد اجتماع لحكومة الاحتلال فى هضبة الجولان العربى السورى وتصريحه بأن إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان، وأنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد.

وأكد أن ذلك يعتبر "انتهاكا صارخا وسافرا" لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وأضاف أن تلك التصريحات "غير المسئولة تعبر عن تعنت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التى تتصرف، وكأنها دولة فوق القانون وبعيدة عن المحاسبة".

وشدد على أن "هذا الموقف الإسرائيلى" يعد تدميرا لما تبقى من جهود هادفة لتحقيق السلام وتهديدا للأمن والسلم فى المنطقة التى تشهد أصلا حالة من عدم الاستقرار كما تمثل وقودا لقوى الإرهاب والتطرف فى المنطقة، التى ستجد فيها ذريعة لما تقوم به من أعمال إجرامية".

وقال السفير البكر إن دولة الكويت "تؤكد مجددا" كافة قرارات جامعة الدول العربية بهذا الشأن وآخرها القرار رقم 7999 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية فى دورته العادية 145 (مارس 2016) الذى نص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلى من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموجرافى للجولان العربى السورى المحتل.

وأشار البكر إلى أن القرار اعتبر الإجراءات الإسرائيلية بتكريس احتلالها له "غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا" للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر بتاريخ 1981 وقرارات الجمعية العامة المتعاقبة.

وأضاف أن جميع تلك القرارات أكدت أن قرار إسرائيل فى ضم الجولان العربى السورى المحتل "غير قانونى ولاغى وباطل وغير ذى أثر قانونى ويشكل انتهاكا خطيرا لقرارات الشرعية الدولية".

وقال السفير البكر إن دولة الكويت تؤكد أهمية دعم صمود المواطنين العرب فى الجولان العربى السورى المحتل ومساندتهم فى تصديهم للاحتلال الإسرائيلى وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأراضيهم وهويتهم العربية.

كما شدد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطنى الجولان العربى السورى المحتل وإدانة الانتهاكات الصارخة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى لحقوق المواطنين العرب الواقعين تحت الاحتلال فى الجولان.

ودعا السفير البكر المجتمعين إلى الإعلان عن رفض الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ودعوة المجتمع الدولى لاتخاذ موقف لإدانة سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلى الرافضة لعملية السلام والداعية إلى سياسات تصعيدية لخلق توتر مستمر فى المنطقة.

وتابع: "علينا جميعا أن نتحرك" على كافة الأصعدة والطلب من المجموعة العربية فى نيويورك التنسيق مع العضو العربى فى مجلس الأمن لمطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات المجلس بهذا الشأن وكذلك التحرك باتجاه الجمعية العامة والطلب من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى باتخاذ موقف من هذه التصريحات والإجراءات غير المسبوقة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى.

وجدد السفير البكر فى ختام كلمته تأكيد دولة الكويت على "عروبة الجولان وعلى حق الشعب العربى السورى فى السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية".

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