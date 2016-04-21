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أوباما: دول مجلس التعاون تتفق على معالجة الصراعات الإقليمية وقضايا اقتصادية

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أوباما: دول مجلس التعاون تتفق على معالجة الصراعات الإقليمية وقضايا اقتصادية أوباما: دول مجلس التعاون تتفق على معالجة الصراعات الإقليمية وقضايا اقتصادية

باراك أوباما – أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس إن الولايات المتحدة وشركاءها الخليجيين تعهدوا باستمرار التعاون في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية ووقف تصعيد صراعات إقليمية أخرى مضيفا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن إيران وقضايا اقتصادية من بينها النفط.

وبحسب رويترز قال أوباما في تصريحات في أعقاب قمة مع دول مجلس التعاون الخليجي “الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستطلق حوارا اقتصاديا جديدا رفيع المستوى مع التركيز على التكيف مع انخفاض النفط وتعزيز روابطنا الاقتصادية ومساندة إصلاحات تجريها دول المجلس فيما تعمل على توفير الوظائف والفرص للشباب وجميع مواطنيها.”

 

 

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