بالصور.. إنقاذ مركب من الغرق على شاطئ نخلة ديرة

كثف فريق الأزمات والطوارئ في بلدية دبي جهوده لإنقاذ مركب من الغرق قرب شاطئ نخلة ديرة، كان على متنه 12 بحاراً ومحملاً بنحو 1200 رأس ماشية، وكان متوجهاً إلى دبي من الهند .

وقال المهندس مروان المحمد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة ورئيس فريق الأزمات والطوارئ في بلدية دبي، إنه منذ تلقى البلاغ الذي يفيد أن ربان المركب يطلب الاستغاثة نتيجة رسوه في المنطقة اليابسة بنخلة ديره، قام فريق الأزمات على الفور بتحليل الموقف والتحرك نتيجة خطورة وضع المركب واحتمال غرقه وتحسبا لحدوث كارثة بحرية بسبب الحمولة.

وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بتشكيل فريق من إدارة الصحة والسلامة العامة وإدارة النفايات وإدارة خدمات الصحة العامة وإدارة البيئة بالتحرك باتجاه المركب الهندي الذي كان يبعد نحو 8 أميال بحرية عن خور دبي.

وعند وصولهم اطمأنوا على سلامة وصحة البحارة الهنديين الـ 12 الذين كانوا على متنه، وبعد ذلك حاول الفريق سحب أكثر من 100 حيوان نافق فيما يوجد حوالي 800 حيوان نافق داخل السفينة حسب التقديرات الأولية.

ومن جانبه قال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات إن الفريق يبذل جهوداً شديدة لاستخراج وسحب الأغنام النافقة، وهم بجوار السفينة يحاولون منع تسرب أي حيوان نافق ويسحبونه على ظهر المعدات المخصصة لذلك.

ودعا فريق الأزمات والطوارئ، أصحاب المراكب، إلى التأكد من إجراءات السلامة للقوارب، وارتداء سترات النجاة دائماً، وعدم تحميل المراكب فوق طاقتها من الحمولة الزائدة، واستخدام البوصلة لتحديد مكان القارب عند حدوث أي مكروه، منوهاً إلى ضرورة وجود أجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة الملاحة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، والتواصل مع غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، أو حرس الحدود، إضافة إلى أهمية معرفة حالة الطقس من مصادر موثوقة، وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر، دون معرفة مسبقة بحالة الطقس وسرعة الرياح وارتفاع الموج.



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