للمرة الأولى..القاذفة الأمريكية "بى 52" تقصف هدفا لداعش بالعراق

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولى بالعراق ستيف وارن أن القاذفة الأمريكية العملاقة "بى 52" قصفت هدفا لتنظيم داعش فى العراق للمرة الأولى لتنفيذ ضربات دقيقة كتلك التى تم تنفيذها منذ 20 شهرا.

وأشار وارين- فى تصريح صحفى- إلى أن القاذفة سبق وأن استخدمت فى فيتنام وأفغانستان وتنفذ ضربات دقيقة مستخدمة قنابل ذكيّة، وأنّ اللجوء إليها تم بشكل كثيف خلال حرب أفغانستان ضدّ مقاتلى "طالبان" و"القاعدة"، وفى الماضى البعيد فى فيتنام.

وكان الجيش الأمريكى ارسل فى التاسع من أبريل الجارى قاذفات من طراز "بى 52" إلى قطر للمشاركة فى الحرب ضد داعش فى العراق وسوريا لتنفيذ ضربات دقيقة.

وقالت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، فى بيان صحفى، إنها المرة الأولى، التى تنشر فيها هذه الطائرات للمشاركة فى عمليات قتالية فى منطقة الشرق الأوسط، منذ حوالى 26 عاما، والتى استخدمت خلال عملية "عاصفة الصحراء".

وكانت القيادة المشتركة لعمليات التحالف الدولى أعلنت فى 13 أبريل أن الحرب ضد داعش دخلت مرحلتها الثانية والتى تركز على تفتيت وتفكيك التنظيم فى العراق وسوريا، وان المرحلة الاولى انتهت.

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