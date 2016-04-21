الكرملين: ليس لدينا معلومات تؤكد شن قوات الأسد غارات جوية على ريف إدلب

>أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم الخميس أن الكرملين لا يمتلك أى معلومات حول الغارات الجوية التى قيل إن طائرات سلاح الجو السورى قد شنتها على ريف إدلب فى شمال غرب سوريا، وقال بيسكوف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لا أستطيع التعليق وليس لدى معلومات حول مدى صحة هذه الاتهامات".

وجاء تعليق بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد أجرت أى اتصالات مع الرئيس السورى بشار الأسد بهذا الشأن، وكانت تقارير غير مؤكدة قد ذكرت فى وقت سابق أن غارة جوية شُنت على حى فى مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس الأول الثلاثاء وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا ،وفى هذا السياق رجحت الولايات المتحدة أن تكون قوات النظام السورى مسؤولة عن الغارات التى استهدفت إدلب، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى إن النظام السورى يقف وراء غالبية الانتهاكات التى تشهدها الهدنة.

ولكن، رغم ذلك، أعرب كيربى عن اعتقاده بأن الهدنة "ما زالت قائمة ومتماسكة".. مشيرا إلى أن "العنف قد زاد فى الأيام الأخيرة، ولكن مستواه لا يزال أقل مما كان قبل تطبيق اتفاق وقف العمليات القتالية الذى رعته روسيا والولايات المتحدة" وتم الاتفاق عليه فى فبراير الماضي.

وجاء هذا التصعيد غداة إعلان الهيئة العليا للمفاوضات - الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية - تعليق مشاركتها فى المفاوضات غير المباشرة الجارية فى جنيف، احتجاجا على تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية المعمول به فى مناطق سورية عدة منذ 27 فبراير الماضي، والتى تحمِّل النظام مسؤوليتها.

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