تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة التشاجر بالمولوتوف فى شبرا الخيمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس 10 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 2 آخرين بكفالة مالية 500 جنيه لاتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والمولوتوف، بسبب مشادة بين عامل وصاحب مخبز فى شبرا الخيمة لخلاف على بيع الخبز، حيث استعان كل طرف بعدد من أقاربه ومعارفه واستخدمت الأسلحة البيضاء والنارية ما أسفر عن إصابة شخصين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى، بنشوب مشاجرة بمنطقة دمنهور بشبرا الخيمة.

انتقل على الفور المقدم محمد سرحان رئيس مباحث القسم، والنقيبان مصطفى هاشم المراغى ومحمد رفعت أبو سريع معاونى المباحث، وتبين حدوثها بين طرف أول "جمعة.أ.ح" مصاب بجرح قطعى بالرأس، وزوج شقيقته صاحب مقهى، وطرف ثان "أحمد.م.ع" صاحب مخبز و8 آخرين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وذلك أثناء قيام الأول بشراء الخبز من مخبز الثالث، ونظراً لعدم جودة الخبز حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استعان خلالها كل منهما بأقاربه، وتعدى كل طرف على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وعثر بمكان الواقعة على 19 زجاجة حارقة "مولوتوف".

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم نقل المصابين لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات وأمر اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 419/8092 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أمر كريم عامر مدير النيابة بحبس المتهمين 4 أيام برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، وإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.

حبس 12 شخصا 4 أيام على ذمة "التشاجر بالمولوتوف" بسبب الخبز فى شبرا الخيمة