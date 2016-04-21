مقتل عامل طعنه عاطل بمطواة فى أسوان

لقى عامل مصرعه اليوم بأسوان متأثرًا بإصابته نتيجة تعرضه للطعن بمطواة تم إيداع الجثة بمشرحة أسوان العمومية وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطار لمدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر يفيد بمقتل المدعو "أحمد.خ" 26 سنة عامل وبسؤال زوجته اتهمت المدعو "محمد.ى"، 25 سنة عاطل، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته تحرر المحضر رقم 2653 إدارى قسم أول لسنة 2016 وتباشر النيابة التحقيق.

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