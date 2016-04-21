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طفلة تكتشف مقتل والدتها على يد مجهول داخل شقتها فى الوراق

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طفلة تكتشف مقتل والدتها على يد مجهول داخل شقتها فى الوراق طفلة تكتشف مقتل والدتها على يد مجهول داخل شقتها فى الوراق
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف هوية المتهم بقتل ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الوراق، وكشفت التحريات أن المجنى عليها عثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة الوراق، وأن ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات هى من اكتشفت الجريمة.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، وبانتقال الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها بغرفة نومها مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها.

وتبين من خلال المعاينة، عدم وجود أى أثار لكسر بنوافذ ومداخل الشقة، وتبين من التحريات أن المجنى عليها تقيم بصحبة زوجها وابنتها البالغة من العمر 6 سنوات بشقة تعلو شقة والدتها بعقار فى الوراق، وأن الزوج توجه لعمله وتصادف تواجد ابنتها بشقة جدتها، وعندما توجهت لشقة والدتها طرقت الباب فلم تستجب لها، ما دفع الطفلة لإخبار جدتها التى فتحت الباب بواسطة مفتاح "احتياطى" وعثرت على جثة المجنى عليها.

حرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث، بإشراف العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد إيهاب شلبى مفتش المباحث، إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبه، وأخطرت النيابة للتحقيق.


>القبض على عامل متهم بقتل والده والتمثيل بجثته فى إمبابة

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