السبت المقبل.. لبنى عبد العزيز ضيفة راغدة شلهوب في «100 سؤال»

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج “100 سؤال”، المذاع على شاشة “الحياة”، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، السبت المقبل في تمام الساعة 11 مساءً.

ووصفت لبنى، نفسها خلال الحلقة بـ”الهبلة”، موضحةً أنها لم تكن تسعى وراء الشهرة، مضيفةً أن أكثر ما يخيفها هو “الصرصار”.

قالت لبنى، حول منح الفنانة الراحلة فاتن حمامة، لقب سيدة الشاشة العربية، إن ” هناك الكثير من الفنانات يستحقن هذا اللقب”.

كما قالت إن ” أكثر فنان ارتحت معاه في التمثيل، كان الراحل رشدي أباظة بدون منازع”.

وأضافت الفنانة لبنى، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تحول لديكتاتور، بعد توليه السلطة.

كما أضافت أنها توقعت أن يكون الرئيس الراحل أنور السادات رئيسًا لمصر، مؤكدةً أنها لم تستطع رفع عينيها من عليه أثناء أحد حواراتها معه قبل توليه المنصب.

وقالت لبنى عبد العزيز، “لا أعترف بثورة 25 يناير، لأنها تم التخطيط لها في أمريكا، بمساعدة حركة 6 أبريل، والإخوان، والدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق”، واصفةً الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالشيوعي، الذي ليس له أي مبادئ.

وعن عدد قبلاتها في الأفلام قالت، إنهن “4 قبلات”، وأكثر أغنية تفضلها في الفترة الأخيرة هي “تسلم الأيادي”.