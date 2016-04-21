فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال ولى عهد أبو ظبى

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، استعدادًا لوصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والذى من المقرر أن يصل اليوم الخميس فى زيارة لمصر تستغرق أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.