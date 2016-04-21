علي عبد العال: نسعى للإسراع فى تشريع قوانين تسبح بنا خارج دومات الخطر

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إحتفالات مصر هذا العام بأعياد تحرير سيناء المجيدة تتواكب مع ثقة نواب الشعب وممثليه ببرنامج الحكومة متطلعين معها إلى تحقيق التقدم والرخاء لصالح المواطن المصرى.

وأكد عبد العال، خلال كلمته أمام الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التى نظمتها القوات المسلحة ، والتى تأتى فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء، أن نواب البرلمان سوف يقدمون كل عمل من شأنه أن يزيد هذا الوطن عزة وإستقرار.

وأضاف :”إننا سوف نسعى جاهدين إلى الإسراع فى تشريع القوانين التى سوف تسبح بنا خارج دومات الخطر وأسوار اليأس التى تراد لنا، وأننا سوف نقف صفاً واحداً متماسكماً مع كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة محاولات هدم وإستقرار الوطن” .