حبس عاطلين سرقا 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من بنك فى القليوبية

أمر محمد عبد المؤمن مدير نيابة مركز شرطة طوخ بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من أحد البنوك بدائرة مركز طوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغا من الملازم أول "محمد.م" 27 سنة ضابط ومقيم بندر طوخ، أنه حال خروجه من أحد البنوك فى طوخ عقب صرفه مبلغ 50 ألف جنيه، قام بوضعها بحقيبة يد خاصة به، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة وبها المبلغ المالى وفرا هاربين.

بالانتقال لمكان البلاغ وفحص الكاميرات الخاصة بالبنك أمكن التوصل إلى تحديد أحد المتهمين المدعو "مسعد.إ" 36 سنة عاطل السابق اتهامه فى 15 قضية، وتم ضبط المتهم وبصحبته نجل عمه "إبراهيم.ا" وشهرته "إبراهيم كسح" 23 سنة عاطل سابق اتهامه فى 6 قضايا، وبحوزة الأول الحقيبة المستولى عليها، وبداخلها مبلغ مالى 45 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك ونجل عمه المضبوط بصحبته أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وآخر يدعى محمد أشرف وشهرته "محمد كابو" 31 سنة، الذى يقوم بتتبع المجنى عليهم من داخل البنك والإشارة لهما بارتكاب الواقعة، وأنه تحصل منهما على مبلغ 5 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وباستهداف الأخير تبين هروبه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 19976 جنح مركز طوخ لسنة 2016 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم الثالث الهارب برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

سقوط عاطلين وآخر قاموا بسرقة 50 ألف جنيه من ضابط أثناء خروجه من بنك فى طوخ