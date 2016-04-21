أهمها ماء الورد.. علاجات منزلية تساعدك فى التغلب على برد الصيف

خلال هذه الأيام ومع اقتراب فصل الصيف، يتعرض الكثيرون للإصابة ببرد الصيف.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الإصابة ببرد الصيف، ترجع إلى تغير الطقس ودرجة حرارة الجسم، مضيفًا أن أفضل شىء للتغلب على برد الصيف هو اللجوء إلى العلاجات المنزلية وتناول بعض الأطعمة التى تساعد على رفع مستوى مناعة الجسم.

وأشار التقرير إلى أن تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات تساعد فى رفع المناعة ومكافحة العدوى فى الصيف، وتتضمن الآتى:

ماء جوز الهند: ومن الممكن تناوله مرتين فى اليوم ويعد من أفضل المواد الغذائية التى تحتوى على فيتامينات قوية وبروتين وتعمل على محاربة البرد.

ماء الورد: تناول مشروب ماء الورد مرتين فى اليوم يقلل من مستوى حرارة الجسم، وأيضًا عصائر الفاكهة التى تحتوى على فيتامين سى كالبرتقال والأناناس والبطيخ، فيجب وضعها بالنظام الغذائى اليومى، لأنها تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سى الذى يحارب العدوى .

وتابع التقرير أن إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى النظام الغذائى تساعد على إكساب الجسم المزيد من القوة، وتزيد من مستويات عملية التمثيل الغذائى، كما أن تناول الحبوب الكاملة سهلة الهضم تجعل الجسم بصحة جيدة، مشيرا إلى أن الأطعمة الغنية بفيتامين أ الذى يوجد فى الخضراوات يعمل على تعزيز مناعة الجسم ومكافحة العدوى.

مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح للتغلب على الحرارة والنوم بشكل أفضل

>

6 فوائد صحية لمشروب النعناع فى فصل الصيف