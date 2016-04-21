محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله سعيد حارب

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله سعيد حارب.

فقد قام سموه بعد ظهر اليوم يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في منطقة الخوانيج في دبي ، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى نجل الفقيد الدكتور سعيد عبدالله حارب وإخوانه في وفاة والدهم راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذوية جميل الصبر والسلوان / إنا لله وإنا إليه راجعون.