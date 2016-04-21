أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله سعيد حارب

Google+ Print
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله سعيد حارب محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله سعيد حارب

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله سعيد حارب.

فقد قام سموه بعد ظهر اليوم يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في منطقة الخوانيج في دبي ، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى نجل الفقيد الدكتور سعيد عبدالله حارب وإخوانه في وفاة والدهم راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذوية جميل الصبر والسلوان / إنا لله وإنا إليه راجعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية