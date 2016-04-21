وزير الداخلية: التجاوزات الفردية ليست منهجًا وتنال من تضحيات رجال الشرطة الشرفاء

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لخدمة أبناء الوطن مستلهمين عون الله فى تحقيق أمن الشعب المصرى وإستقراره.

وأشار عبد الغفار، خلال كلمته أمام الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التى نظمتها القوات المسلحة، والتى تأتى فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء، إلى أن جهاز الشرطة يواجه تحديات غير مسبوقة بين حفظ الأمن والتعاون مع القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب الغاشم وتحقيق الأمان لكافة جموع الشعب المصرى.

وأضاف : “إننا ماضون قدمًا فى تطوير كافة قطاعات وزارة الداخلية للتتناسب مع مطالب المواطنين مع الحرص التام على مراعاة تطبيق مبادئ الدستور والقانون”.

وأكد أن التجاوزات الفردية تنال بقدر كبير من تضحيات رجال الشرطة الشرفاء كما أنها ليست منهجاً أو أسلوب متبع وسوف نظل نتعامل معها بكل حزم من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، مستطردًا : “ونحن على ثقة تامة فى وعى الشعب المصرى وكافة مؤسسات الدولة للمخاطر التى تواجه الوطن” .