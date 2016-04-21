الأهلي لـ في الجول: وقوعنا مع الزمالك لا يشغلنا.. دور المجموعات سيكون ناريا

حرص مارتن يول المدير الفني للأهلي على الاستماع لوجهة نظر عماد متعب مهاجم الفريق بعد أحداث مباراة الشياطين ويانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "مارتن يول أراد الاستماع إلى وجهة نظر عماد متعب ليفهم ما حدث في واقعة مهاجم الأهلي مع محمد أبو العلا".

وتابع "كذلك أراد يول الاستفسار عن ضيق متعب من الجلوس على مقاعد البدلاء وما أظهره المهاجم في وسائل الإعلام".

الكاميرا التقطت متعب يرفض النهوض لإجراء الإحماء بعد طلب من محمد أبو العلا أخصائي تأهيل في الأهلي. وأوضح مهاجم الأهلي أنه رفض لأن مارتن يول لم يطلب منه الاستعداد لدخول أرض الملعب.

بعد تلك الواقعة وخلال حديث متعب مع وسائل الإعلام التلفزيونية قال إنه يرغب في الاجتماع مع مارتن يول ليعرف سبب جلوسه الدائم على مقاعد البدلاء.

اجتمع يول مع متعب.

وكشف عبد الحفيظ لـFilGoal.com "مارتن يول سأل متعب بوضوح: هل لديك مشكلة تود طرحها بشكل واضح".

وتابع "متعب أجاب بأنه لا يعاني من أي مشكلة. وأفصح بأنه مستعد للعب أي دور مع الأهلي والجلوس على الدكة ليست مشكلة لأنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني".

وأتم عبد الحفيظ "متعب أكد أنه محترف وملتزم وأوضح فقط حقيقة ما حدث بينه وأبو العلا".