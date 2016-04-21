بالصور.. وفد يابانى يتفقد مدرسة الرافعى للغات بطنطا

زار وفد يابانى اليوم الخميس، مدرسة الرافعى الرسمية للغات بطنطا التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، لتوطيد العلاقات والتعاون العلمى والتربوى بين البلدين، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لدولة اليابان.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على الوضع الفعلى للمدارس بمصر على أرض الواقع، وذلك فى إطار التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، من أجل الاستفادة بالخبرات اليابانية فى مجال التعليم.

استقبل الوفد اليابانى فريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورضا نجيب مدير إدارة شرق طنطا التعليمية، ومايسة عبد القادر مدير مدرسة الرافعى، ونسرين جلال وكيل المدرسة، والمتولى نوفل نقيب المعلمين، ووليد البحيرى عن مجلس الأمناء، وعدد من المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

وتضمن برنامج الزيارة استقبال الوفد اليابانى وغرس شجرة الصداقة المصرية اليابانية، وجولة تفقدية فى المدرسة وغرف الأنشطة، واحتفال ببدء التعاون المصرى اليابانى، بدأ بالسلام الجمهورى للبلدين، وكلمات ترحيب من مديرة المدرسة، ومدير الإدارة، والوكيل.

ثم ألقى مثل الوفد اليابانى كلمة تعريف بالتجربة العلمية والمشاركة المقترحة بين البلدين بناء على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تضمن الحفل محاضرة عن تاريخ وجغرافية اليابان، وعرض فيديو عن البرنامج اليابانى، وعروض فنية واستعراضات لطلبة وطالبات المدرسة.

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