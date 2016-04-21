شعاب الفنستون وجزر الزبرجرد والروكى بمرسى علم قبلة السياح الفرنسيين

تعد منطقة شعاب الفنستون الشهيرة، وجزر الزبرجرد والروكى، من أغنى المناطق جنوب محافظة البحر الأحمر بمدينة مرسى علم، بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية المميزة وأهمها القروش، حيث يوجد بها "بيت القروش".

وتعتبر تلك المناطق الوجه الرئيسية للسائح الفرنسى عند زيارته لمحافظة البحر الأحمر، حيث يأتى من بلاده خصيصا بمشاهدة ما تملكه تلك المناطق من شعاب مرجانية خلابة وكائنات بحرية مميزة.

قال أشرف عبادى، مدير مركز غطس شهير بمدينة مرسى علم، إن السائح الفرنسى، من أكثر السياح العاشقين للشعاب المرجانية والكائنات البحرية التى تمتلكها جزر جنوب البحر الأحمر.

وأضاف عبادى لـ"اليوم السابع"، أن السائح الفرنسى سبب رئيسى لوصوله البحر الأحمر، هو الغطس فى مناطق معينة فى جنوب البحر الأحمر وأهمها شعاب الفنستون الغنية بالكائنات البحرية والشعاب المرجانية التى تقدر أعمارها لملايين السنين.

وأوضح عبادى، أن تعد تلك المناطق معشوقة السائح الفرنسى، مؤكدا أن دائما ما يتم الترويج خارجيا من شركات السياحة بالبحر الأحمر للسائح الفرنسى بشعاب المرجانية.

واستطرد عبادى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن تلك المناطق التى يعشقها السائح الفرنسى غنية بكائنات بحرية مثل القروش، حيث يوجد فى تلك المناطق ما يسمى ببيت القروش.

وأكد عبادى أن السائح الفرنسى الذى يأتى من بلاده، ويستغرق ساعات سفر طويلة لكى يشاهد ما وهبنا الله جمال الطبيعة، كان علينا أن نحافظ عليها مؤكدا أن جميع زملاءه العاملين فى تلك المجال وخاصة فى مركز الغطس الخاص به يتبعون الإرشاد البيئة التى تحافظ على تلك الطبيعة الخلابة.

وأشار مدير مركز الغوص إلى أن طريقة الغطس تتم فى تلك المناطق على 3 غطسات يوميا لكل جروب سياحى فى الطبيعى، كل غطسة تستغرق ساعة على الأقل أو على حسب طلب السائح، مشيرا إلى أن يتم صعود مراكب السفارى من مركز الغطس لتلك المناطق ثم الغطس.

من جانبه، قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إن بيئة البحر الأحمر تمتلك 44 نوعا من القروش أغلبهم متواجدين فى مناطق جنوب البحر الأحمر وأهم تلك المناطق منطقة شعاب الفينستون الشهيرة والتى تقع تحديدا على بعد 22 كيلو متر من مدينة مرسى علم و12 كيلو من مرسى أبو دياب.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، لـ اليوم السابع أن الشعاب المرجانية داخل منطقة الفنستون توجد على مسافات عميقة فى البحر، تعد بيئة جاذبة لأسماك القرش، بجميع أنواعها البالغة 44 نوعا فى البحر الأحمر، مؤكدا على أن هناك أنواعا عالمية نادرة من القروش يتم رصدها تتواجد بتلك المنطقة بحسب الخبراء الذين يشيرون إلى أنها تتردد بشكل دورى على منطقة شعاب الفنستون، لكونها بيئة بحرية مناسبة للقروش.

من ناحية أخرى، أعلن كريم مسعود مدير مركز معلومات محافظة البحر الأحمر، أن عدد السياح الفرنسيين الذين وصلوا للبحر الأحمر خلال عام 2015 يبلغ 33 ألف 214 سائحا أغلبهم نزلاء فنادق الغردقة ومرسى علم، مضيفا لـ"اليوم السابع" أنه منذ مطلع العام الحالى، وصل تقريبا 3 آلاف 242 سائحا فرنسيا.

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