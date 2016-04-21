رئيس جامعة دمياط: 25 مليون جنيه اعتماد إضافى للجامعة

قال الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط، خلال اجتماع مجلس العمداء اليوم إنه تم استنفاذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015/2016، وبالسعى المستمر لدى وزارتى التعليم العالى والتخطيط فقد تم تدبير اعتماد إضافى للجامعة يبلغ 25 مليون جنيه.

وقال بيان للجامعة، إن المجلس ناقش العديد من الموضوعات، حيث وافق المجلس على مقترح تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2015/2016، بشرط استيفاء مدة الدراسة 14 أسبوع، بحيث تنتهى الدراسة الخميس 26 مايو المقبل، وتبدأ الامتحانات النظرية السبت 28 مايو.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عميد كلية التربية الرياضية عن سير العملية التعليمية منذ انطلاق التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بحرم الجامعة الجديد.