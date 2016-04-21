أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بنى سويف: الاهتمام بالمعاقين من مؤشرات تقدم المجتمعات

Google+ Print
محافظ بنى سويف: الاهتمام بالمعاقين من مؤشرات تقدم المجتمعات محافظ بنى سويف: الاهتمام بالمعاقين من مؤشرات تقدم المجتمعات
أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، على أهمية رعاية متحدى الإعاقة، باعتبارها رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة تمثل أحد معايير تقدم المجتمعات من خلال توفير كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم فى المجتمع لكى يكتسبوا الثقة بأنفسهم والمجتمع.

جاء ذلك خلال حضوره واللواء السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت والمحاسبة هناء محمود عبد العزيز السكرتير العام المساعد، المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد والذى تنظمه الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد بالتنسيق مع مؤسسة مركز الحياة الجديدة ببنى سويف.

وأشار حبيب خلال كلمته إلى حرص المحافظة على تقديم كل الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة، والتى تقدم خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، ومنحهم الرعاية المتكاملة سواء علاجيا أو تعليميا أو تدريبياً أو تأهيلياً لمساعدتهم على التقدم ومواجهة التحديات العديدة فى مزاولة حياتهم والوصول إلى الاستقلالية وتحقيق الدمج الأفضل بالمجتمع، مبديا اهتمامه بالتوصيات التى سوف يخرج المؤتمر بها للاطلاع عليها والعمل على الاستفادة منها فى خدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات بالمحافظة.

من جانبها أوضحت "هلالى" أن المؤتمر يستمر يومى الخميس والجمعة 21 و22 أبريل الجارى، بمركز مؤتمرات الجامعة، ويتناول فى جلساته عددا من القضايا والموضوعات الخاصة بمرض التوحد تشمل: الاحتياجات الحسية للأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد إدارة السلوك وتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال المصابين بالمرض وتنمية اللغة والتواصل لديهم وتطور المعارف والحقوق والخدمات للأشخاص المصابين علاوة على التدخل المبكر للأطفال المتوحدين، والتأهيل المهنى والحقوق السياسية واستراتيجيات تعليم لطلاب المصابين والتكنولوجيا الخاصة بالتعامل مع المصابين.

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (1)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (2)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (3)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (4)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (5)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (6)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (7)

المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد ببنى سويف (8)

محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إدراج عدد من القرى فى خطة الصرف الصحى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365