محافظ بنى سويف: الاهتمام بالمعاقين من مؤشرات تقدم المجتمعات

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، على أهمية رعاية متحدى الإعاقة، باعتبارها رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة تمثل أحد معايير تقدم المجتمعات من خلال توفير كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم فى المجتمع لكى يكتسبوا الثقة بأنفسهم والمجتمع.

جاء ذلك خلال حضوره واللواء السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت والمحاسبة هناء محمود عبد العزيز السكرتير العام المساعد، المؤتمر العلمى التوعوى الثالث عشر للتوحد والذى تنظمه الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد بالتنسيق مع مؤسسة مركز الحياة الجديدة ببنى سويف.

وأشار حبيب خلال كلمته إلى حرص المحافظة على تقديم كل الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة، والتى تقدم خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، ومنحهم الرعاية المتكاملة سواء علاجيا أو تعليميا أو تدريبياً أو تأهيلياً لمساعدتهم على التقدم ومواجهة التحديات العديدة فى مزاولة حياتهم والوصول إلى الاستقلالية وتحقيق الدمج الأفضل بالمجتمع، مبديا اهتمامه بالتوصيات التى سوف يخرج المؤتمر بها للاطلاع عليها والعمل على الاستفادة منها فى خدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات بالمحافظة.

من جانبها أوضحت "هلالى" أن المؤتمر يستمر يومى الخميس والجمعة 21 و22 أبريل الجارى، بمركز مؤتمرات الجامعة، ويتناول فى جلساته عددا من القضايا والموضوعات الخاصة بمرض التوحد تشمل: الاحتياجات الحسية للأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد إدارة السلوك وتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال المصابين بالمرض وتنمية اللغة والتواصل لديهم وتطور المعارف والحقوق والخدمات للأشخاص المصابين علاوة على التدخل المبكر للأطفال المتوحدين، والتأهيل المهنى والحقوق السياسية واستراتيجيات تعليم لطلاب المصابين والتكنولوجيا الخاصة بالتعامل مع المصابين.

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