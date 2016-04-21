بسنت بكر تقدم حلقة ثالثة عن أغانى «الفصحى» ببرنامجها «ع النوتة» السبت المقبل

بنائا على طلب المستمعين تقدم الاعلاميه بسنت بكر جزء ثالث بعنوان “هنغنى بالفصحى”، ضمن حلقات الموسم الثانى من برنامجها “ع النوتة”، ومن المقرر اذاعتها فى التاسعه مساء السبت المقبل 23 أبريل عبر إذاعة نغم أف ام.

البرنامج حصل على جائزتي الابداع الذهبية، وأحسن برنامج موسيقى بمونديال القاهرة للاعلام والاعمال الفنية 2015 )، وتقدمه الشاعرة والكاتبة الصحفية بسينت بكر.

بسنت صرحت أنها تسعى إلى تقريب الموسيقى من المواطن العادى، المتذوق غير المتخصص، ليفهم بعض الأمور “ولو البسيطة” عن الموسيقى التى يحبها، خاصة فى الأغانى التى اعتاد سماعها، كالمقامات وغيرها.

وأكدت حرصها على الاجتهاد “فى كل ثانية”، حتى يخرج البرنامج بشكل متميز، موجهة الشكر لكل من أحمد سمير (مدير إذاعة “نغم إف إم”)،و ماهر عبد العزيز (رئيس شبكة راديو النيل).