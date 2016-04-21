أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بسنت بكر تقدم حلقة ثالثه عن أغانى «الفصحى» ببرنامجها «ع النوته» السبت المقبل

Google+ Print
بسنت بكر تقدم حلقة ثالثه عن أغانى «الفصحى» ببرنامجها «ع النوته» السبت المقبل بسنت بكر تقدم حلقة ثالثه عن أغانى «الفصحى» ببرنامجها «ع النوته» السبت المقبل

بنائا على طلب المستمعين تقدم الاعلاميه بسنت بكر جزء ثالث بعنوان “هنغنى بالفصحى” ،ضمن حلقات الموسم الثانى من برنامجها “ع النوته”،ومن المقرر اذاعتها  فى التاسعه مساء السبت المقبل 23أبريل عبر إذاعة نغم أف ام.

البرنامج حصل  على جائزتي الابداع الذهبية، و احسن برنامج موسيقى بمونديال القاهرة للاعلام و الاعمال الفنية 2015 ) ،وتقدمه الشاعرة والكاتبة الصحفيه بسينت بكر.

بسنت صرحت أنها تسعى إلى تقريب الموسيقى من المواطن العادى، المتذوق غير المتخصص، ليفهم بعض الأمور “ولو البسيطة” عن الموسيقى التى يحبها، خاصة فى الأغانى التى اعتاد سماعها، كالمقامات وغيرها،مؤكدة حرصها على الاجتهاد “فى كل ثانية”، حتى يخرج البرنامج بشكل متميز، موجهة الشكر لكل من أحمد سمير (مدير إذاعة “نغم إف إم”)،و خالد عبد المنعم (المشرف الفنى للبرنامج).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا