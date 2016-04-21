بسنت بكر تقدم حلقة ثالثه عن أغانى «الفصحى» ببرنامجها «ع النوته» السبت المقبل

بنائا على طلب المستمعين تقدم الاعلاميه بسنت بكر جزء ثالث بعنوان “هنغنى بالفصحى” ،ضمن حلقات الموسم الثانى من برنامجها “ع النوته”،ومن المقرر اذاعتها فى التاسعه مساء السبت المقبل 23أبريل عبر إذاعة نغم أف ام.

البرنامج حصل على جائزتي الابداع الذهبية، و احسن برنامج موسيقى بمونديال القاهرة للاعلام و الاعمال الفنية 2015 ) ،وتقدمه الشاعرة والكاتبة الصحفيه بسينت بكر.

بسنت صرحت أنها تسعى إلى تقريب الموسيقى من المواطن العادى، المتذوق غير المتخصص، ليفهم بعض الأمور “ولو البسيطة” عن الموسيقى التى يحبها، خاصة فى الأغانى التى اعتاد سماعها، كالمقامات وغيرها،مؤكدة حرصها على الاجتهاد “فى كل ثانية”، حتى يخرج البرنامج بشكل متميز، موجهة الشكر لكل من أحمد سمير (مدير إذاعة “نغم إف إم”)،و خالد عبد المنعم (المشرف الفنى للبرنامج).