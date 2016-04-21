مؤتمر "البحر المتوسط" يستعرض إمكانية زراعة عضلات من الفخذ فى الشرج

أكد الدكتور إسماعيل شفيق أستاذ الجراحة بطب القاهرة، أن هناك تقنية جديدة لعلاج آلام الحوض والتى تتمثل فى علاج آلام القناة الشرجية والخصيتين والمهبل والأجزاء المحيطة والذى ينتج عن اختناق العصب الحوضى بهما.

وقال الدكتور إسماعيل شفيق خلال انعقاد المؤتمر السنوى الــ11 لجمعية دول حوض البحر المتوسط لأمراض الحوض بالتعاون مع الجمعية المصرية للقولون والشرج المؤتمر المنعقد فى الفترة من 21 إلى 22 إبريل الجارى إن هذه الآلام الحادة كشفت مرضا جديدا ناتجا عن اختناق العصب الحوضى ويتم إجراء جراحة لتسليك هذا العصب وحاليا تم تطوير هذه الجراحة بنظرية جديدة وهى اختناق العصب من الجوف العلوى للحوض "نظرية الكلامب".

وأشار أنها نظرية جديدة لها وهى فك الضيق الشديد الناتج من أربطة الحوض والذى يؤدى إلى آلام شديدة فى الحوض والعجان، ويؤدى إلى مضاعفات كثيرة مثل عدم التحكم فى البراز والبول ويؤدى إلى ضعف شديد فى الانتصاب ويسبب آلاما شديدة للمرأة أثناء العلاقة الجنسية.

وأكد الدكتور إسماعيل شفيق أستاذ الجراحة بجامعة القاهرة سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش أمراض الجيوب القولونية الناتجة عن تمزق فى جدار القولون وخاصة القولون الأيسر نتيجة سوء نوعية الغذاء، من حيث قلة الألياف موضحا أن هناك محاضرات أخرى عن عدم القدرة فى التحكم فى البراز وعمليات جديدة فى زراعة عضلات فى القناة الشرجية من الفخذ.

وأوضح أنه سيتم الحديث عن ارتجاع سرطان المستقيم ويتحدث عنه البروفوسير فرانك فرازيلى رئيس أقسام الجراحة فى نيوزلندا وهو من أشهر الجراحين فيها ورئيس تحرير مجلة جراحات القولون والشرج بنيوزيلندا وهى من المجلات المهمة عالميا ويتحدث عن كيفية ارتجاع السرطان بالقولون والمستقيم مرة أخرى.

ويشارك فى المؤتمر حوالى 450 طبيبا من مختلف الجامعات المصرية وحوالى 35 خبيرا أجنبيا.

يذكر أن الدكتور إسماعيل شفيق قدم أكثر من 200 بحث عالمى جديد فى مجال جراحة القولون والمستقيم واختارته منظمة الكوميسا وهى منظمة العالم الاسلامى التى تضم 1600 مليون مسلم كواحد من أهم 5 علماء مسلمين على مستوى العالم الإسلامى.

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