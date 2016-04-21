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مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات اليابانية بعد انقطاع خمس سنوات

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مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات اليابانية بعد انقطاع خمس سنوات مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات اليابانية بعد انقطاع خمس سنوات

 مراسل «ONA»:

 صرح الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الخميس، أن مطار الأقصر الدولى سوف يستقبل يوم السبت القادم في تمام الثامنة والنصف مساء رحلة طيران تابعة لشركة “آير ليجر” قادمة من أوزاكا باليابان إلى مطار الأقصر مباشرة وعلى متنها نحو 280 راكبا يابانيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر.

وأضاف محجوب في بيان صحفى له اليوم الخميس، أن هذه الرحلات اليابانية سوف تستمر تباعًا كل يوم سبت ابتداء من الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن هناك تقديرًا من الدولة والمسئولين لأهمية السياحة اليابانية في تنشيط قطاع السياحة وسوف يكون في استقابلهم محافظ الأقصر والطيار هشام الحسينى مدير مطار الأقصر وكل المسئولين والمختصين بالمحافظة الذين يقدمون لهم الوردو فرق الفنون الشعبية التي تعبر عن الأصالة المصرية احتفالًا بقدومه.

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