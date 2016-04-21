بالصور.. ضبط مصنع لإنتاج الجبنة بدون ترخيص في قنا

مراسل «ONA»:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى، الخميس، من ضبط مصنع لإنتاج الجبنة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبدون ترخيص بقرية القناوية التابعه للمركز.

تلقي اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط مصنع لإنتاج جبنة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبدون ترخيص ملك ” احمد . ر “ بقرية القناوية التابعه لمركز نجع حمادي.

وعثر بداخله على كميات من الجبنه داخل براميل بلاستيك قبل تجهيزها وبيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.