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دي ميستورا: تم إيصال المساعدات إلى نصف سكان المناطق المحاصرة في سوريا

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دي ميستورا: تم إيصال المساعدات إلى نصف سكان المناطق المحاصرة في سوريا دي ميستورا: تم إيصال المساعدات إلى نصف سكان المناطق المحاصرة في سوريا

ستافان دي ميستورا

صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن هناك تقدم متواضع ولكنه حقيقي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.وقال إنه تم إيصال المساعدات إلى نحو 560 ألف نسمة، وذلك بما يعادل نصف سكان المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وأضاف دي ميستورا “لم نتمكن إلى الوصول إلى 6 مناطق محاصرة في سوريا، فيما تمكنا من الوصول إليها عدة مرات والوضع هناك على ما يرام”، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء 515 مريضًا من مناطق محاصرة في سوريا.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن هناك خطة تلقيحات، تهدف للوصول إلى آلاف الأطفال في سوريا مع نهاية أبريل الجاري.

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