نيابة المنيا تقرر حبس "سكرتير" 4 أيام بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام

قررت نيابة المنيا، برئاسة هيثم العاطوش وكيل نيابة أبو قرقاص، اليوم الخميس، حبس سكرتير تحقيق بتهمة التزوير وإضرار المال العام، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط "م. ع" يعمل سكرتير تحقيق بالنيابة، بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام، أثناء إصداره قرار نيابة من نفسه بتسليم شخص وشقيقته موتوسيكل تم ضبطه، ومن المفترض التحفظ على الموتوسيكل لحين استكمال باقى أوراق ترخيصه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد.

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