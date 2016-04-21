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مصادر أمنية: نجل هانى زادة عضو مجلس الزمالك توفى نتيجة تدهور حالته الصحية

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مصادر أمنية: نجل هانى زادة عضو مجلس الزمالك توفى نتيجة تدهور حالته الصحية مصادر أمنية: نجل هانى زادة عضو مجلس الزمالك توفى نتيجة تدهور حالته الصحية
توفى فجر اليوم نجل هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عقب تدهور حالته الصحية أثناء تواجده داخل سجن معسكر الأمن المركزى بطريق إسكندرية الصحراوى، عقب حجزه بالسجن، لاتهامه بالاستيلاء على مليون 374 دولار بصفته مسئول سابق بأحد البنوك.

وأكدت مصادر أمنية، أن المتهم "عمرو.ه.ز" كان محتجزا بسجن معسكر الأمن المركزى، وصدر قرار من نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، بحبسه 15 يوما، وفجر اليوم شعر بتعب وأعياء شديدين، وذلك لانه مصاب بامراض مزمنة، فتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت ووافته المنية، عقب دخوله المستشفى بساعات قليلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على متهم هارب بالقضية، وذلك عقب القبض على محامى متورط مع المتهم المتوفى، وحبسه أول أمس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، ويعد المتهم الثالث مواطن اشترك مع المتهمين فى الاستيلاء على المبالغ المذكورة، كما تباشر نيابة أكتوبر أول التحقيق فى واقعة الوفاة.

وكانت مباحث الجيزة، تمكنت من ضبط مسئول سابق بأحد البنوك، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و374 ألف دولار من حساب أحد العملاء، وإيداع المبلغ فى حسابه، بالاشتراك مع اثنين آخرين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وبعد تلقى بلاغ من أحد المواطنين أفاد فيه باكتشافه سرقة حسابه البنكى والاستيلاء منه على مبلغ مليون و374 ألف دولار، وبإجراء التحريات، تبين أن مسئول سابق بخدمة العملاء بالبنك الكائن بمنطقة العجوزة، استخدم أوامر تحويل مزيفة لحساب شركتين لتداول الأوراق المالية واستولى على المبلغ المالى وأودعه فى حسابه البنكى الخاص به.

وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اثنين آخرين، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


>ضبط مسئول بنكى سابق متهم بالاستيلاء على مليون و374 ألف دولار فى العجوزة

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