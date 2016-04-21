محافظ سوهاج يشهد مؤتمر "صعيدى ستارت أب" لريادة الأعمال بالمحافظة

شهد اليوم الخميس، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مؤتمر "صعيدى ستارت أب" لريادة الأعمال وتشجيع الابتكارات والبحث العلمى بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ووحدة نقل التكنولوجيا وجامعة سوهاج، بمقر مركز تنمية جنوب الصعيد بجزيرة قرامان، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ود. أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ود. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

شارك فى المؤتمر عدد كبير من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بدعم ورعاية البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار فى مصر ووزارة الاستثمار "صندوق بداية للاستثمِار"، وجمعية صحبة الخير، ولفيف من الفاعلين فى مجال ريادة الأعمال والابتكار ورجال الأعمال والشخصيات العامة داخل منطقة الصعيد وخارجها وشمل المؤتمر محاضرات وحلقات نقاشية حول التكنولوجيا ودورها فى الاستثمار فى الصعيد ودور أكاديمية البحث والجامعات فى تشجيع الاستثمار التكنولوجى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وتوفير الخدمات للصناعة.

ويأتى المؤتمر للمساهمة فى تنمية الصعيد علميا واقتصاديا، حيث يسعى المؤتمر لدعم وتنمية الاستثمار فى صعيد مصر من خلال عرض الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة والدعم المقدم من جانب الحكومة والمحافظات فى صعيد مصر لدعم المستثمرين، كما يهتم المؤتمر بالتنمية التكنولوجية ودور التكنولوجيا والتقنية فى حل المشكلات التى يعانى منها الصعيد، حيث إن الاستثمار فى حل المشكلات والقضايا مثل الزراعة والطاقة وتدوير المخلفات يعد من الاستثمارات المجدية عظيمة العائد.

وناقش المؤتمر التحديات التى تواجه تأسيس الشركات الناشئة فى صعيد مصر، فى محاولة لجذب الأنظار لأهمية هذه القضية، ويعد المؤتمر بمثابة دعوة لكل المستثمرين للاستثمار فى الصعيد الواعد بما يملكه من بيئة خصبة مليئة بالثروات الطبيعية والبشرية.

>ويأتى المؤتمر ضمن خطة الأكاديمية للاهتمام بالصعيد الذى يشكل جزءا كبيراً ومهما من مصر، طال إهماله حتى تحول مصنعا للمهاجرين، وأكثر مناطق مصر طرداً للسكان، ومن أكثر المناطق فقراً فى مصر، رغم كثرة موارده وضخامة رؤوس الأموال المملوكة لأهله ويعد هذا المؤتمر هو الثالث الذى تنظمه وحدة نقل التكنولوجيا بجامعة أسيوط وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، من أجل توجيه الجهود القومية المصرية لتنمية وتطوير موارد المنطقة تكنولوجياً وإنشاء عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة الصغيرة والمتوسطة والمصممة لرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية سواء زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية لتكون نواة لاقتصاد المنطقة وحل مشكلة البطالة المفزعة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود صقر- رئيس الأكاديمية إنه سيتم خلال المؤتمر الذى يستمر من 21-23 أبريل توقيع اتفاقية التعاون مع GIZالألمانية لإنشاء مكتب لريادة الأعمال بسوهاج هذا بالإضافة إلى إعلان 5 فائزين من أبناء الصعيد لانضمامهم إلى برنامج الحاضنات التكنولوجية المتخصصة والذى يعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء أول حاضنة تكنولوجية فى سوهاج.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل خير الدين رئيس اللجنة التنظيمية والمشرف على مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة أسيوط، أن المؤتمر سيركز فى نسخته الثالثة على نشر ثقافة ريادة الأعمال فى الصعيد وتشجيع الاستثمار فى المشروعات القائمة على الابتكارات التكنولوجية والترويج للفرص الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الصعيد وتشجيع روابط الأعمال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال توضيح الفرص الاستثمارية للشباب وعرض قصص النجاح عليهم ليقتدوا بها .

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن المؤتمر يمثل انطلاقة كبيرة للمحافظة فى المرحلة القادمة وذلك عن طريق رعاية الشباب والباحثين فى مجال تنمية التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن فرع أكاديمية البحث العلمى بجزيرة قرامان بسوهاج هو إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية والاستثمار بالمحافظة والتى أصبحت أهم العوامل الجاذبة للاستثمار وهى نهضة البحث العلمى والجودة.

فيما قال الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، إن تنظيم الحدث يعتبر خطوة جديدة للمحافظة وبداية هامة، فجامعة سوهاج هى أكثر جامعة حاصلة على تمويل من أكاديمية البحث العلمى، مشيرا إلى أن الجامعة تفتح أبوابها للجميع مع جميع الجمعيات وسوف تكون الجامعة جاذبة للاستثمار.

محافظ سوهاج يستبعد رئيس الوحدة المحلية لقرية نيدة بسبب سوء الخدمات

>