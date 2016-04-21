النيابة تأمر بحبس تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما 17 "فرش حشيش" فى طنطا بالغربية

قررت النيابة العامة بطنطا، اليوم الخميس، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من ضبطهما وبحوزتهما 17 "فرش حشيش"، ومبلغ 344 ألف جنيه.

كانت معلومات قد وردت للواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، حول اتجار عاطلان فى المواد المخدرة، وبعرض المعلومات على اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية، قرر سرعة تشكيل فريق ضبط ضم العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم.

تمكنت القوات من ضبط كلا من "تامر م ع ب" 36 سنة مقيم شارع السد العالى - دائرة القسم، سبق اتهامه فى 6 قضايا (مخدرات - مقاومة سلطات - إخفاء مسروقات) آخرها القضية رقم 10917 جنايات أول طنطا 2015 اتجار مخدرات، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين 23053 - 23722 جنح القسم 2015 إخفاء مسروقات، و"وليد ج م د" 28 سنة، سائق، مقيم شارع بن الفارض أول طنطا، لتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم المتحرى عنهما، وأسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما 17 فرش حشيش، و344000 جنيه، و"مطواة"، و2 سيف، حال استقلالهما السيارة رقم 2574 ع.ط.ب ملاكى ملك زوجة المتهم الأول "امتثال إ ع" 33 سنة ربة منزل، ومقيمه بذات العنوان.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وبمواجهة المتهمان بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشة المتهم الأول وبإرشاده، تم ضبط 3 سيارات من متحصلات نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة تحمل أرقام 900552 ملاكى إسكندرية، و3921 ع ى س، والسيارة 522724 ملاكى الغربية، وبالكشف عنهم تبين أن السيارة الأولى مبلغ بسرقتها فى المحضر 1120 جنح أول مدينة نصر، والسيارتين الثانية والثالثة ملك زوجته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11125 جنايات قسم ثان طنطا، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"الداخلية" تطهر نفسها من أفرادها المتجاوزين بالمحافظات.. التحقيق مع شرطى بسبب مشاجرة مع بائع سجائر بأسوان.. وسقوط ضابط بحوزته كمية كبيرة من الهيروين بطنطا.. وحبس مساعد شرطة تسبب فى مصرع شخصين بالبحيرة