الجامعة العربية تدين احتلال إسرائيل للجولان وتطالب مجلس الأمن بالتدخل

أدان البيان الختامى لجامعة الدول العربية عقب اجتماعها الطارئ، اليوم الخميس، حول التصعيد الإسرائيلى فى هضبة الجولان، الاستيطان الإسرائيلى فى الجولان والأراضى الفلسطينية، ورفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال لتغيير الوضع الطبيعى والقانونى والديمغرافى للجولان.

وأكد البيان على الموقف العربى لاستعادة الجولان كاملا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للجولان ومزاراع شبعة بلبنان وللأراضى الفلسطينية يعد تهديدا للاستقرار بالمنطقة. وطالب البيان باتخاذ الدابير اللازمة من قبل مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتنفيذ قراراته، والطلب من الجامعة العربية إجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن بشأن هذه الأعمال الاستفزازية.

ووجه البيان تحية تقدير واعتزاز للشعب السورى ونضالهم الكامل ضد الاحتلال. ومن جانب آخر أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا يرحب ويدعم انطلاق المفوضات اليمنية التى تعقد بالكويت برعاية الأمم المتحدة، لوقف الانتهاكات من قبل الحوثيين وميليشيات صالح، يؤكد المجلس على حق الحكومة الشرعية فى استعادة الحكم على الأرض اليمنية.