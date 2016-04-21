بالصور.. ضبط مصنع "جبن" غير صالح للاستخدام وبدون ترخيص

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، من ضبط مصنع لإنتاج جبن غير صالحة للاستخدام وبدون ترخيص بقرية القناوية التابعه لمركز نجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارا، من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة أمنية من فرع البحث الجنائى بنجع حمادى ضمت المقدم حسام أنور والنقباء محمد علام ومحمد علاء وماجد أبو الحمد ومحمود إسماعيل ومصطفى القاضى من ضبط مصنع لإنتاج جبن غير صالح للاستخدام وبدون ترخيص ملك "أحمد ر" بقرية القناوية التابعه لمركز نجع حمادى وعثر بداخلة كميات من الجبن داخل براميل بلاستيك قبل تجهيزها وتكبيدها.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

- ضبط مصنع للمنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بفرشوط