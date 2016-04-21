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لجنة هندسية لمعاينة سور مدرسة اللغات بأسوان الجديدة

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لجنة هندسية لمعاينة سور مدرسة اللغات بأسوان الجديدة لجنة هندسية لمعاينة سور مدرسة اللغات بأسوان الجديدة
وجه محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى بتشكيل لجنة هندسية بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة لمعاينة سور مدرسة اللغات التجريبية الرسمية والتأكد من عدم وجود أى عيوب فنية فيه، مع وضع حواجز لمنع دخول الطلاب لأماكن الترميمات بالمدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ التى استعرضت نتائج إعادة زيارتها لمدرسة اللغات التجريبية الرسمية بمدينة أسوان الجديدة.

فيما أكد أعضاء اللجنة على معالجة معظم أوجه القصور التى لاحظتها فى الزيارة الأولى للمدرسة سواء فى عودة الانضباط المدرسى من خلال تنفيذ إجراءات تأمينها وتصحيح الأخطاء المالية والإدارية بجانب إعادة توزيع الطفايات على الأدوار.

وأوضح أعضاء لجنة المحافظ أنه تم أيضاً مراجعة آلية توزيع التغذية المدرسية ورفع المخلفات والقمامة وأيضاً ارتجاع الكتب الزائدة والتى كانت مخزنة دون تطبيق اشتراطات السلامة .

كما تمت إعادة تشغيل معامل الحاسب الآلى والعلوم واللغات ليستفيد منها الطلاب فى التدريب واكتساب المعرفة الغوية والتكنولوجية مع إجراء التجارب العملية.

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (1)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (2)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (3)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (4)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (5)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (6)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (7)

اجتماع محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ (8)


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