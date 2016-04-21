اليوم بدء الملتقى البيئى السابع لجامعة الاسكندرية

تبـدأ اليوم فاعليات "الملتقى البيئى السابع لجامعة الاسكندرية"، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمركز مؤتمرات الجامعة، وتستمر أعماله لمدة يومان تحت رعاية أ.د رشـدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية.

وقال الدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى بيان، إن فاعليات اليوم الأول للملتقى ستتناول الموارد المائية ويتحدث فيهـــا الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق عن التغيرات المناخية والموارد المائية، والاقتصاد الأخضر ويتحدث فيه الدكتور حسين أباظة مدير فرع الاقتصاد والتجارة هيئة اليونيب UNEP ومستشار وزير التخطيط.

وأضاف الكردى، أن هناك عدة معارض تقام على هامش الملتقى عن براءات الاختراع ومراكز ومعامل التميز وأنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والمشروعات البحثية التطبيقية وأنشطة الكليات فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.