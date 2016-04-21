«المجتمعات العمرانية» تحذر من التعامل مع غير الهيئة على أراضي المدينة المليونية شرق بورسعيد

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين، من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى غير الهيئة أو جهاز المدينة المليونية- شرق بورسعيد، على الأراضي المخصصة لإنشاء المدينة المليونية- شرق بورسعيد، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010.

وشدد المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، بحسب بيانٍ صادر اليوم الخميس، على أن هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، أوجهاز المدينة المليونية- شرق بورسعيد.

وأسند ذلك لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن كافة الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة غير مُصرح بها من الهيئة.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات، أنه حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قِبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.