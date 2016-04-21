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المؤبد لرئيس جمعية تنمية المجتمع سابق بالجيزة لتلاعبه فى القروض

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المؤبد لرئيس جمعية تنمية المجتمع سابق بالجيزة لتلاعبه فى القروض المؤبد لرئيس جمعية تنمية المجتمع سابق بالجيزة لتلاعبه فى القروض

محكمة جنايات الجيزة

مراسل «ONA»:

أفادت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيان لها اليوم الخميس، أن محكمة جنايات الجيزة، قضت غيابيا على (م.ص) رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمنيرة الغربية الأسبق ،و(أ.م) أمين صندوق الجمعية، و(أ.م) صراف بالجمعية بالسجن المؤبد ورد مبلغ 20 الف جنيه بالنسبة للأول، ومبلغ 5 الاف جنيه بالنسبة للثاني وسداد غرامه مساوية لذات المبلغ والعزل من الوظيفة.

تعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت الى هيئة الرقابة الادارية تفيد بقيامهم بالتلاعب فى مستندات صرف القروض الخاصة بمشروع رفع دخول الأسر بالقرى والأحياء بحى شمال محافظة الجيزة.

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