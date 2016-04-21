ديلى ميل تحذر: هرمونات وبروتينات تضخيم العضلات تسبب صلع الذكور

سلطت صحيفة ديلى ميل البريطانية الضوء على دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أفادت أن الرجال الذين يتناولون المكملات الغذائية الغنية بالبروتينات والهرمونات فى صالات الجيم للحصول على جسم مفتول العضلات يعانون من نمط صلع الذكور.

وأشار الباحثون إلى أن رفع الأثقال فى صالة الألعاب الرياضية قد يلعب دوراً رئيسياً فى إصابة الرجل بالصلع، وخاصة إذا اقترن مع استهلاك مساحيق البروتين الشعبية.

وأوضح الباحثون أن هذه النظرية تستند إلى الاعتقاد بأن تناول البروتينات والهرمونات تزيد هرمون التستوستيرون فى الجسم ومستويات ديهدروتستوسترون (DHT)، وتعتبر الأسباب الرئيسية للصلع.

وأكد الباحثون أن هرمونى ديهدروتستوسترون (DHT)، هو النسخة المعدلة لهرمون التيستوستيرون، لافتين إلى أنه إذا زاد عن حده يمنع امتصاص المواد الغذائية الأساسية فى بصيلات الشعر، ويسبب تقلصها تدريجياً حتى تذبل وتموت فى نهاية المطاف.

وأضاف الباحثون أن كثيرا من الأشخاص يعتبرون هرمونات النمو مثل الكرياتين و”DHEA”، تزيد من كتلة العضلات فحسب، ولكن تعمل أيضا على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون فى مجرى الدم، مما يسهم فى الواقع إلى الصلع.

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