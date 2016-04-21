لأول مرة.. فاروق الباز يغني لأم كلثوم ويكشف عن أسرار حياته في «لازم نفهم»

كتبت – إنجي لطفي

يحل العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، ضيفًا على الإعلامي مجدي الجلاد، مقدم برنامج “لازم نفهم”، المذاع على شاشة “سي بي سي إكسترا”، غدًا الجمعة، في تمام العاشرة مساءً.

ويكشف “الباز”، خلال الحلقة عن الكثير من تجربته الحياتية، وأسرار مشواره العلمي لأول مرة.

ويتحدث “الباز”، عن تفاصيل خروجه من مصر، وعمله كعامل دهانات في أمريكا قبل التحاقه بوكالة الفضاء ناسا.

كما يروي أسرارًا جديدة عن شقيقه الراحل الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي الأسبق لرئيس الجمهورية، وعلاقته بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويدندن “الباز”، خلال الحلقة بأغنية “أروح لمين”، للراحلة أم كلثوم، مؤكدًا أنه يعشق إبداعها الغنائي، ويحفظ معظم أغانيها.

كما يتحدث عن علاقته بالقمر، وفتاة أحلامه، وتقييمه لرؤساء مصر، والملك فاروق.