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تحذير.. الأطعمة والمشروبات السكرية أثناء الحمل تصيب الطفل بأمراض القلب

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تحذير.. الأطعمة والمشروبات السكرية أثناء الحمل تصيب الطفل بأمراض القلب تحذير.. الأطعمة والمشروبات السكرية أثناء الحمل تصيب الطفل بأمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الآثار الصحية السلبية لاستهلاك كميات كبيرة من سكر الفركتوز يمكن أن يؤثر بالسلب على الأجيال ويرفع من إصابتهم بالأمراض.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، أن تناول السيدات للكثير من المشروبات والأطعمة السكرية أثناء الحمل ترفع من فرص إصابة أطفالهن بأمراض القلب.

وأشار الباحثون إلى أن نسبة كبيرة من الأغذية المصنعة والمشروبات الغازية تحتوى على شراب عالى الفركتوز وغيرها من المحليات القائمة على سكر الفواكه.

وأكد الباحثون أن هناك العديد من الدراسات الحديثة تدعم وجود صلة بين استهلاك سكر الفركتوز وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، وداء السكرى من النوع 2.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى أجريت على الفئران، أن تناول كميات كبيرة من سكر الفركتوز طوال فترة الحمل، يرفع من خطر تعرض الطفل لخطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم وضعف التمثيل الغذائى، وهذه كلها عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الباحثون أن هذا التأثير هو أكثر تأثيراً فى المواليد الإناث، لافتين إلى أن الحد من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أثناء الحمل قد يكون لها تأثير كبير على صحة الطفل فى المستقبل.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع العالمى “Science Daily”.


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