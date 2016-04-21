تأجيل دعوى تتهم رئيس إحدى شركات الاتصالات بمخالفة قواعد الجودة الفنية

قررت الدائرة الثانية بجنح محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود صبرى وأمانة سر أحمد شعبان، تأجيل دعوى مقامة من صاحب مركز اتصالات ضد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاتصالات، ويتهمه فيها بمخالفة قواعد الجودة الفنية، إلى جلسة 5 مايو المقبل، لاستعلام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن اسم المسئول.

كانت البداية عندما قام صاحب مركز اتصالات محمول بشراء عدد عشر كروت شحن بسعر 20 جنيها، إلا أنه وجد أن جميعها غير صالحة للاستخدام، حيث أن كل كارت كان يحتوى على 5: 6 أرقام فقط بداخله من إجمالى عدد 15 رقم لإتمام عملية الشحن، ما يعد دليلا على تلاعب الشركة فى الكروت بمخالفة نص القانون رقم 48 لسنة 1941 .

وأوضحت الدعوى القضائية أن القانون ينص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة .

كما أشار مقيم الدعوى أنه تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك الذى أحالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية التى قررت إرسال أوراق القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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