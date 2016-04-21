أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مصنعين لإنتاج العصائر والرنجة الفاسدة خلال حملة أمنية بالجيزة

Google+ Print
ضبط مصنعين لإنتاج العصائر والرنجة الفاسدة خلال حملة أمنية بالجيزة ضبط مصنعين لإنتاج العصائر والرنجة الفاسدة خلال حملة أمنية بالجيزة
شنت مباحث بالجيزة بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن شركة ومصنع للعصائر الطبيعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر لإنتاج العصائر بدون ترخيص من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وغير مصرح باستخدامها فى الصناعات الغذائية وتعبئتها فى عبوات مختلفة بدون بيانات وطرحها بالأسواق والمحلات العامة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وضبط بحوزته (580 كجم) عصير مختلف الأنواع وفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة أسماك الرنجة بمنشأة القناطر لحيازته 2 طن ونصف أسماك مملحة (رنجة – فسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، معرضا حياة المواطنين للخطر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

- ضبط عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة لسرقة السائحين العرب بالعجوزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم