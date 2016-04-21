ضبط مصنعين لإنتاج العصائر والرنجة الفاسدة خلال حملة أمنية بالجيزة

شنت مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير إدارة مباحث التموين، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن شركة ومصنع للعصائر الطبيعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر لإنتاج العصائر بدون ترخيص من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وغير مصرح باستخدامها فى الصناعات الغذائية وتعبئتها فى عبوات مختلفة بدون بيانات وطرحها بالأسواق والمحلات العامة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وضبط بحوزته (580 كجم) عصير مختلف الأنواع وفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة أسماك الرنجة بمنشأة القناطر لحيازته 2 طن ونصف أسماك مملحة (رنجة – فسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، معرضا حياة المواطنين للخطر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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