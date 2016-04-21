إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بذبح شقيقته الصغرى لشكه فى سلوكها فى منطقة حلوان

أحال شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار أحمد الأبرق القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، عاطل إلى محكمة الجنايات لقيامه بذبح شقيقته لشكه فى سلوكها، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

أدلى المتهم شريف باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة ، قال إنه شك فى سلوك شقيقته بسبب قيامها بالتوجه إلى منزل شيقتهم الكبرى فى منطقة حلوان والمبيت لديها عقب ولادتها، دون علمه مما آثار الريبة لديه أنها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، وتذهب للمبيت عنده.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة أنه توجه ظهيرة اليوم التالى إلى منزل شقيقته الكبرى ومعه مطواة مسنونة وفور رؤيته لشقيقته الصغرى قام بإخراج المطواة من ملابسه وذبحها وعندما حاولت الفرار من أمامه طعنها فى ظهرا حتى سقطت وسط بركة من الدماء .

كما كشفت نتائج مضاهات الدماء التى تم العثور عليها على ملابس المتهم بالبصمة الوراثية للمجنى عليها، أنها دماء شقيقته، فضلا من أقوال شهود الواقعة ومنهم صديق المتهم، الذى أكد فى أقواله أمام النيابة رؤيته لصديقه أثناء سن السلاح المستخدم فى الجريمة قبل الواقعة بمنطقة السيدة زينب .

جاءت أقوال شقيقة المتهم الكبرى شيماء لتؤكد أن شقيقها دائما الشك فى سلوك شقيقته الصغرى نظرا لجمالها وارتداءها الملابس الضيقة التى تثير الشباب .

كان قد تلقى المقدم شريف فيصل رئيس مباحث حلوان، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة فى مساكن المحمودية، ووقوع مصابين ووفاة شخص.

انتقل رجال المباحث، وتم العثور على جثة "نيفين ح م" 17 سنة، (مصابة بجرح ذبحى بالرقبة)، وتمكن ضباط مباحث القسم بمعاونة الأهالى من ضبط شقيقها المتهم "شريف ح م" 30 سنة عاطل، مقيم السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها، فتعدى عليها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثا إصابتها المشار إليها، والتى أودت بحياتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8977 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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