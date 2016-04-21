"فندي" تحتفل بنظارات "آي شاين" لموسم ربيع وصيف 2016

تبتكر دار "فيندي" Fendi طرق جديدة ومميزة لترويج منتجاتها الخاصة، ولترويج نظارات "آي شاين" EyeShine" التي ابتكرتها لموسم ربيع وصيف 2016 أعلنت الدار عن إطلاقها لمقطع الفيديو الجديد الخاص بها بعنوان "اندون" Undone مع المغنية "كور دو بيرات"، وهو الاسم الفني لبياتريس مارتان، المغنية ومؤلفة الأغاني الفرنسية الكندية. ويحتفل الفيديو بنظارات "آي شاين" EyeShine الشمسية فيكرّم بها نور الشمس وقدرتها الهائلة على الجاذبية، مسلّطاً الضوء على القوة المغناطيسية الجلية لنظارات آي شاين EyeShine الشمسية.

حكاية الفيديو حكاية تأسر الأنفاس، حيث تبدو لحظة بزوغ الشمس لحظةً مذهلةً فيه تزداد مجداً من خلال نظارات "آي شاين" EyeShine الشمسية بتأثير المرآة، وتحتفل المغنية بهذه اللحظة الفريدة، فيتلوّن وجهها بلون الذهب بشكلٍ طقوسي، في حركةٍ رمزية تكرّم فيها أشعة الشمس البهية وإشراقة نظارات "آي شاين" EyeShine.