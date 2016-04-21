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"معلومات الوزراء": 23٪ من الاستثمارات الأجنبية بمصر بريطانية وسعودية

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"معلومات الوزراء": 23٪ من الاستثمارات الأجنبية بمصر بريطانية وسعودية "معلومات الوزراء": 23٪ من الاستثمارات الأجنبية بمصر بريطانية وسعودية
كشفت خريطة التنمية وفق ما عرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن 75٪ من الإنتاج الصناعى لمصر تركز فى 6 محافظات، وأن تحتل المرتبة 32 على العالم فى صادرات الجلود المصنعة والخام.

وأوضحت الخريطة، أن هناك طاقات معطلة فى مصانع الأعلاف، وان نصف سكان المناطق العشوائية فى محافظتى القاهرة والإسماعيلية، و100٪ من المناطق المهددة لحياة السكان تركز فى 6 محافظات، وأن محافظة أسيوط هى المحافظة الأعلى فى نسبة الأمية.

وأشارت خريطة التنمية أن 56٪ من مخرجات التعليم لقطاعات نظرية، و23٪ من الاستثمارات الأجنبية فى مصر كانت من نصيب كلا من بريطانيا والسعودية.


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