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تفحم قاعة أفراح بالهرم و8 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق بدون إصابات

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تفحم قاعة أفراح بالهرم و8 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق بدون إصابات تفحم قاعة أفراح بالهرم و8 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق بدون إصابات
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، اليوم، الخميس، من السيطرة على حريق بالطابق الثانى بقاعة أفراح بشارع اللبينى التابع لدائرة قسم الهرم، بدون معرفة أسباب الحريق، الذى أدى إلى تفحم القاعة.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بحريق بقاعة أفراح بمنطقة الهرم، وانتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 8 سيارات إطفاء ولمحاولة إخماد الحريق.

وبالفحص تبين اشتعال النيران بالطابق الكامل وتفحمت معظم محتوياته من أدوات كهربائية وأجهزة صوتية وكراسى، وتم استخراج بعض الأدوات من المكان، وتمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، ومنع رجال الإطفاء امتداد الحريق لباقى أجزاء القاعة، وتمت عمليات السيطرة على النيران المشتعلة دون أى إصابات، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى نجمت عن الحريق.


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