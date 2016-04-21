طبية رأس الخيمة تقلد مهرة صراي «قلادة السعادة»

قلدت منطقة رأس الخيمة الطبية، ممثلة في مستشفى صقر، "قلادة السعادة" لمهرة صراي، مديرة التثقيف والإعلام الصحي في المنطقة، ضمن "مبادرة السعادة"، التي أطلقتها المنطقة والمستشفى ترجمة لاستراتيجية الدولة، واستجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي دعا فيها لأن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروحا حقيقية توحد مجتمع الإمارات وترفع مستوى رضا الموظفين.

وأوضح محمد راشد بني ارشيد، مدير مستشفى صقر، أن مبادرة "السعادة" في المنطقة تهدف إلى إضفاء أجواء السعادة بين موظفيها، وتكريم من يدخلون السعادة إلى القلوب، مشيراً إلى أن اختيار مهرة صراي جاء تكريماً وتقديراً لجهودها الحثيثة في بث روح السعادة والبهجة والفرح بين الموظفين والمراجعين والأهالي، وفي ظل جهودها المتواصلة في إدخال السعادة إلى قلوب المرضى ومنهم الأطفال.

ومن أبرز إنجازات صراي إطلاق وتنظيم مخيم البسمة للأطفال مرضى السكري منذ 9 أعوام، لتثقيفهم وتدريبهم على التعامل اليومي مع المرض والوقاية من مضاعفاته، بالإضافة لتنظيم مخيمات صحية أخرى للتوعية ببعض الأمراض الوراثية والمزمنة، ومساهماتها الواسعة في تنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات الطبية والاجتماعية والوطنية في إطار المنطقة الطبية، ودورها الملموس في مساعدة الكثير من الحالات الإنسانية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم.

وتقدم مدير مستشفى صقر بالشكر لموظفي قسم الموارد البشرية ووحدة التدريب بالمستشفى لجهودهم في إطلاق المبادرة وتفعيلها.

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