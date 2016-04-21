بالصور.. نقيب عام التمريض تلتقى عميد طب الإسكندرية وتتفقد مستشفى سموحة

التقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، لمناقشة أوضاع التمريض بالمستشفيات الجامعية وطرق حل مشاكلهن.

وتفقدت مستشفى سموحة الجامعى لمعرفة تخصصات المستشفى وأقسامها ومعرفة مشاكل هيئات التمريض بالمسشفى، فى حضور إيمان شوقى، رئيس الإدارة المركزية لتمريض جامعة الإسكندرية، وسهى مصطفى نقيب التمريض بالإسكندرية وعدد من مجلس نقابة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال زيارة نقيب عام التمريض للإسكندرية مساء أمس فى جولة تفقدية لمعرفة أوضاع هيئات التمريض وحل مشاكلهن والتواصل مع ملس النقابة والهيئات المعنية لحلها.

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